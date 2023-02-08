Mikael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael 20 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikael Guterres Michel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Sports yapmaktadır. Mikael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikael'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mikael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında Marcílio Dias

22 Şubat 2021 yılında Ypiranga-RS

11 Şubat 2022 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

Mikael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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