Mikael Mork kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Mork Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Mork adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Mork Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Mork 28 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Mork Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikael Mork, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mikael Mork'nin Skövde AIK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikael Mork Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikael Mork isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mikael Mork Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Mork futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Götene IF

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2019 yılında Skövde AIK

Mikael Mork Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Mork şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ardala GoIF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.