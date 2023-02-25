Mikael Rakipaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Rakipaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Rakipaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Rakipaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Rakipaj 17 Temmuz 2004 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Rakipaj Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael Rakipaj'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikael Rakipaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Rakipaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Rakipaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Rakipaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Apolonia U17

1 Temmuz 2021 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Apolonia

Mikael Rakipaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Rakipaj şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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