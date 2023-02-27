Mikael Soisalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Soisalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Soisalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Soisalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Soisalo 24 Nisan 1998 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Mikael Antero Soisalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Soisalo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Mikael Soisalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mikael Soisalo'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikael Soisalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Soisalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Soisalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Soisalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında Ilves

5 Ocak 2017 yılında Boro U21

1 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

29 Ocak 2020 yılında Varzim

30 Haziran 2020 yılında Zulte Waregem

1 Ocak 2021 yılında Riga

Mikael Soisalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Soisalo şuan Riga FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikael Soisalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Honka (2002-2012), HJK Helsinki (2013-2015)

Finlandiya takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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