Mikael Sulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Sulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Sulka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Sulka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Sulka 10 Ocak 2001 tarihinde Kuçovë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Sulka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 31 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mikael Sulka'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikael Sulka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Sulka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Sulka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Sulka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2020 yılında Akademia e Fut.

1 Temmuz 2020 yılında FK Kukësi U21

31 Aralık 2021 yılında KS Kastrioti

Mikael Sulka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Sulka şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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