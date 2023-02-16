Mikail Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Albayrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikail Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikail Albayrak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikail Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Albayrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Albayrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Albayrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Albayrak 6 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Albayrak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikail Albayrak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail Albayrak'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikail Albayrakboyu ve yaşı kaç

Mikail Albayrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Albayrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikail Albayrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Albayrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Eskişehir U21

26 Ağu 2011 yılında Bozüyükspor

30 Haziran 2012 yılında Eskişehir U21

1 Şubat 2013 yılında Şanlıurfa U21

4 Nisan 2013 yılında Eskişehir U21

30 Temmuz 2013 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2014 yılında Eskişehir U21

29 Ağu 2014 yılında Altay SK

1 Ağu 2015 yılında Keçiörengücü

2 Ağu 2016 yılında Sarıyer

12 Ocak 2017 yılında Kırklarelispor

25 Ağu 2017 yılında Aydınspor 1923

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

12 Ocak 2022 yılında 52 Orduspor FK

29 Temmuz 2022 yılında Gümüşhanespor

Mikail Albayrak kimdir

Mikail Albayrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Albayrak şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eskisehirspor

Mikail Albayrak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikail Albayrak nereli

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