Mikail El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail El Mahdioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail El Mahdioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail El Mahdioui 24 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail El Mahdioui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikail El Mahdioui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail El Mahdioui'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikail El Mahdioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail El Mahdioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mikail El Mahdioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail El Mahdioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Mikail El Mahdioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail El Mahdioui şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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