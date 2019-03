Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Çayköylü, Pazarcık Akpınar, Pozkıran ve Kavaklıdere mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Bölgede yapacağı projelere değinen Başkan Adayı Mikail Sülük, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve AB standartlarında üretim yapabilmek amacıyla et ve Süt entegre tesisi projesini gerçekleştireceklerini, kurulacak bu tesis ile halkın gelirinin artacağını ifade etti

31 Mart 2019 Yerel ve Mahalli idareler seçimleri kapsamında Pütürge'deki çevre mahallelerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Mikail Sülük, gezdiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi, Pütürge'ye yapılacak proje ve yatırımları anlattı. Ziyaretlerde ilçe AK Parti ilçe teşkilatı da Mikail Sülük'e eşlik etti. Vatandaşlarla konuşan Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge'yi hayvancılık, üt ve süt üretimi, besicilik faaliyetlerini geliştirecek projeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Diğer taraftan bu yatırımlarla bölge halkının ekonomik yönünden gelişmesine, halkın yaşanabilir standartların yükselmesine katkı sunulacağını belirtti.

"Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve AB standartlarında üretim yapabilmek amacıyla et ve Süt entegre tesisi yatırımı yapılacak" diyen Başkan Adayı Mikail Sülük, "Kurulacak modern Et ve Süt Entegre Tesisi ile hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bölge halkının gelir düzeyinin artmasına katkı sağlanmayı amaçlıyoruz. Tesisin 10 bin baş hayvanlı kapasiteye sahip olması, süt ve et besiciliğine ek olarak süt ve et işleme işlemlerinin yapılmasını düşünüyoruz. Böylece tüm ürünlerin tesis bünyesinde işlenerek pazarlanmasını planlıyoruz. Biyogaz tesisi Yatırımı Uzun vadede tesiste ortaya çıkacak hayvan atıklarının kullanılacağı biyogaz tesisi yatırımı yapacağız. Tesiste hayvansal atıklardan elektrik üretilmesi hedeflenmekte ve kurulacak tesisin 100 bin kişilik bir şehrin enerji ihtiyacını da karşılayacak kapasitede tasarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurulacak tesis ile bölge halkının gelir düzeyinin armasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, "Bu projemiz ile ilçede var olan hayvancılık faaliyetinin geliştirilmesi, Hayvancılıktan elde edilen kısıtlı gelirin artırılması, Hayvancılıkta ve besicilikte azalmanın önüne geçilmesi, Hayvancılığın desteklenmesi ile göçün önüne geçilmesini hedeflemekteyiz. Bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılığın Et ve Süt Entegre Tesisi kurulması ile desteklenecek ve bölgenin kalkınması sağlanmış olacak. Bölge halkının gelir düzeyi artacak. Buna bağlı olarak bölgede oluşturulan geçim kaynakları göçlerin önüne geçecek, göç etmiş halkın geri dönmesini sağlayacak. Et ve Süt Entegre tesisi ile bölgenin markalaşması ve tanıtımının yapılması sağlanacak. 2 Yıl Sonra Et ve Süt Entegre tesisi ile bölge hayvancılık faaliyetlerini artacak. Sadece belirli zamanlarda satışını yapmak zorunda kaldığı hayvan sayısını arttıracak buna bağlı olarak bölgede hayvancılık yeniden canlanacak. Hayvancılık faaliyetlerinin artması ile milli gelire de katkı sağlanmış olacak. 5 Yıl Sonra Hayvancılık faaliyetleri Et ve Süt Entegre tesisi ile artacak. Bölgede istihdam desteklenecek bölge halkının gelir düzeyi arttırılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA