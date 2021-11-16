Mikaşist ne demek, TDK'ya göre Mikaşist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikaşist ne demek? Mikaşist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikaşist kelimesi. Peki mikaşist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikaşist nedir, mikaşist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKAŞİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikaşist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikaşist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikaşist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük kuvars billurlarıyla mikadan oluşmuş, yaprak biçiminde başkalaşmış kaya

