Mikayel Mirzoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikayel Mirzoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikayel Mirzoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikayel Mirzoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikayel Mirzoyan 6 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Միքայել Միրզոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikayel Mirzoyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikayel Mirzoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mikayel Mirzoyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikayel Mirzoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikayel Mirzoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikayel Mirzoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikayel Mirzoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

Mikayel Mirzoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikayel Mirzoyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Mikayel Mirzoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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