Mikayil Faye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikayil Faye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikayil Faye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikayil Faye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikayil Faye 14 Temmuz 2004 tarihinde Sedhiou şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mikayil Ngor Faye şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikayil Faye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikayil Faye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mikayil Faye'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 18 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Mikayil Faye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikayil Faye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mikayil Faye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikayil Faye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

Mikayil Faye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikayil Faye şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mikayil Faye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.