Mike Cestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Cestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mike Cestor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mike Cestor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mike Cestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Cestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mike Cestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Cestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Cestor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Cestor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Cestor 30 Nisan 1992 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mike Cestor Botuli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Cestor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Mike Cestor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mike Cestor'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mike Cestor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mike_cestor/

Mike Cestor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Cestor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mike Cestor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Cestor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leyton U18

1 Temmuz 2010 yılında Leyton Orient

11 Ocak 2011 yılında Boreham Wood

12 Şubat 2011 yılında Leyton Orient

19 Ağustos 2011 yılında Woking

19 Eylül 2011 yılında Leyton Orient

12 Ocak 2012 yılında Woking

14 Mart 2012 yılında Leyton Orient

19 Temmuz 2012 yılında Woking

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2016 yılında SAS Epinal

24 Temmuz 2018 yılında Astra Giurgiu

13 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

17 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

13 Ocak 2023 yılında Radomiak

Mike Cestor kimdir

Mike Cestor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Cestor şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Pisa (2008-2009), Leyton Orient (2009-2010)

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Mike Cestor nereli

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