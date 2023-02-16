Mike Frantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Frantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Frantz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Frantz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Frantz 14 Ekim 1986 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Frantz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Mike Frantz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mike Frantz'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mike Frantz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikiifrantz/

Mike Frantz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Frantz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mike Frantz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Frantz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında AFC Saarbr. Alt.

1 Temmuz 2000 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2004 yılında Neunkirchen U19

1 Ocak 2005 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2006 yılında Saarbrücken II

1 Ocak 2007 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2008 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg

22 Temmuz 2020 yılında Hannover

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Mike Frantz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Frantz şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DJK Folsterhöhe (1994-1998), AFC Saarbrücken (1998-2000), 1.FC Saarbrücken (2000-2004), Borussia Neunkirchen (2004-12/2004)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.