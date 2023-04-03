Mike Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mike Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mike Frimpong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.