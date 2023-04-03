Mike Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mike Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mike Frimpong 4 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mike Frimpong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mike Frimpong'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mike Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mike Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Sparta R. U17
1 Temmuz 2019 yılında Sparta U19
1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21
Mike Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mike Frimpong şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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