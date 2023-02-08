Mike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike 8 Mart 1993 tarihinde Suzano şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mike dos Santos Nenatarvicius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Mike, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mike'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mike Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Internacional

7 Nisan 2014 yılında Sport Recife

31 Aralık 2015 yılında Internacional

27 Ocak 2016 yılında GO Audax

30 Nisan 2016 yılında Internacional

31 Ağu 2016 yılında Oeste FC-SP

31 Aralık 2016 yılında Internacional

25 Ocak 2017 yılında América-MG

30 Kasım 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

31 Ocak 2020 yılında Goiás EC

6 Kasım 2020 yılında Chapecoense

10 Şubat 2022 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2023 yılında CRB

Mike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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