Mike Konnecke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Konnecke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Konnecke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Konnecke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Konnecke 23 Ağu 1988 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Konnecke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Mike Konnecke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mike Konnecke'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mike Konnecke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Konnecke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Konnecke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Konnecke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SSV Vorsfelde

1 Temmuz 2008 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2011 yılında Aue

1 Temmuz 2016 yılında FSV Zwickau

Mike Konnecke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Konnecke şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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