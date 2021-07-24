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Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell

Türk dostu olarak bilinen ve Gladyatör, Deli Yürek gibi filmlerle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Mike Mitchell'in ölüm haberi hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu. Peki Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell ve tüm detaylar haberimizde...

Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell

Amerikalı film yönetmeni ve ünlü oyuncu Mike Mitchell'in ülkemizde cansız bedeninin bulunduğu haberinin ardından tüm sanat dünyası yasa boğuldu. Gazeteci Talat Atilla'nın duyurduğu acı haberin ardından internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

MİKE MİTCHELL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEREDE, NEDEN ÖLDÜ?

‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell'ın ölüm haberini Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mitchell'in ölüm haberini Twitter üzerinden gazeteci Talat Atilla duyururken ünlü sanatçının ölüm sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell

GLADYATÖR, DELİ YÜREK MİKE MİTCHELL

Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmde Willma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti. Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.

Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell

Ünlü sanatçının kişisel hayatına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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