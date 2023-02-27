Mike Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Schneider 1 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Schneider Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Mike Schneider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mike Schneider'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Schneider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Schneider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında Titus Petange

30 Haziran 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

Mike Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Schneider şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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