Mike Steven Bahre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Steven Bahre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Steven Bahre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Steven Bahre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Steven Bahre 10 Ağu 1995 tarihinde Garbsen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Steven Bahre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Mike Steven Bahre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mike Steven Bahre'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Steven Bahre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Steven Bahre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Steven Bahre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Steven Bahre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2012 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2014 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2015 yılında Hannover

29 Ocak 2016 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2016 yılında Hannover

23 Ocak 2018 yılında SV Meppen

30 Haziran 2018 yılında Hannover

31 Ağu 2018 yılında FC Barnsley

30 Haziran 2019 yılında Hannover

1 Temmuz 2019 yılında FC Barnsley

28 Ocak 2021 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında SCR Altach

Mike Steven Bahre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Steven Bahre şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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