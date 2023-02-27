Mike Tchantchou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Tchantchou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Tchantchou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Tchantchou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Tchantchou 21 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Tchantchou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mike Tchantchou'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Tchantchou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Tchantchou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Tchantchou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Tchantchou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında US Berdorf-C.

1 Temmuz 2020 yılında Vict. Rosport

Mike Tchantchou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Tchantchou şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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