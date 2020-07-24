54 yaşındaki usta boksör Mike Tyson, en son 2005 yılında bir maça çıkmıştı. Son boks maçının ardından 15 sene geçen Tyson, ringlere yeniden dönüyor. Mike Tyson'ın rakibi de ringe 2 yıllık ara veren 51 yaşındaki Roy Jones olacak.

İkili, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta mücadelelerini gösterecekler.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

MIKE TYSON KİMDİR?

Boks tarihinin en asi oyuncusu Mike Tyson, 30 Haziran 1966 yılında Brooklyn’de doğdu. ABD’li boksör, 1985 (Mart)’te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta nakavtla yendi. 22 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa bir süre sonra Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu’nu kazandı (1988). 1991’e kadar yaptığı 36 maçı da kazanan Tyson, ilk mağlubiyetiyle Buster Douqlas ile yaptığı karşılaşmada tanıştı.

Aynı yıl, Amerika Güzellik Kraliçesi’ne tecavüz olayı, Mike Tyson’un skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçtan dolayı hapse giren Tyson, orada müslümanlığı seçti ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez, bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buluyordu. Yumrukları kadar yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliğinin (WBA) ağır siklet şampiyonluğu ünvanlarını elde etti. 1996’da Holyfield’a yenilerek WBA ünvanını kaptırdı.

1997’de Evander Holyfield ile yaptığı ünvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını ısırdığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson’un Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

8 Haziran 2002’de Memphis’te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson’ı sekizinci roundda yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını aldı.