Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

MİKE TYSON - ROY JONES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıllık aranın ardından ringlere geri dönüyor. Merakla beklenen Mike Tyson - Roy Jones maçı, 29 Kasım'da oynanacak. Dignity Health Sports Park'ta oynanacak olan maç, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.