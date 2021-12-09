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  3. Mike Tyson'ı nakavt eden boksör Danny Williams, Serdar Avcı'nın karşısında duramadı!

Mike Tyson'ı nakavt eden boksör Danny Williams, Serdar Avcı'nın karşısında duramadı!

Daha önce Mike Tyson ile karşılaşan ve nakavt eden Danny Williams'la Universal Boxing Organization'da ringe çıkan Serdar Avcı, rakibini mağlup etmeyi başardı.

Mike Tyson'ı nakavt eden boksör Danny Williams, Serdar Avcı'nın karşısında duramadı!

Birçok kez rakiplerine karşı üstün gelerek adını duyuran Türk boksör Serdar Avcı, tarihi bir galibiyete daha imza attı. WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde önemli bir karşılaşmaya çıkan Avcı, daha önce ünlü boksör Mike Tyson ile karşılaşarak onu nakavt etmeyi başaran Danny Williams ile Ukrayna'da ringe çıktı. Ringi adeta rakibine dar eden Avcı, müsabakadan üstünlükle ayrıldı.

İLK 3 RAUNTTA ÜSTÜN GELDİ

Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleşen maçta 4 rauntluk karşılaşmanın sonunda sayı ile rakibine üstünlük sağlayan Türk sporcu Serdar Avcı, önemli bir galibiyete imza atarak puanını yükseltti. Dünya sıralaması açısından büyük önem arz eden bu karşılaşmada ilk 3 rauntta üstünlüğü bariz bir şekilde elinde bulunduran Serdar Avcı, rakibinin son raunttaki atağına rağmen sayı ile müsabakayı kazanmayı başardı.

Mike Tyson'ı nakavt eden boksör Danny Williams, Serdar Avcı'nın karşısında duramadı!

"BİRAZ ŞOVMENLİK YAPTI"

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren başarılı sporcu. "Çok şükür kazanan biz olduk. Ülkemize zafer kazandırdım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, çok tecrübeli bir isim. Mike Tyson gibi bir ismi yendi. Biraz şovmenlik yaptı. Çok dayanıklı. Yüzüne net vurdum, ona rağmen düşmedi. Tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

Türk sporcu, 22 Aralık'ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasında mücadele edecek.

Mike Tyson'ı nakavt eden boksör Danny Williams, Serdar Avcı'nın karşısında duramadı!

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