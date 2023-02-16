Mike Wunderlich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Wunderlich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Wunderlich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Wunderlich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Wunderlich 25 Mart 1986 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Wunderlich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Instinkt Sports yapmaktadır. Mike Wunderlich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mike Wunderlich'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mike Wunderlich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Wunderlich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mike Wunderlich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Wunderlich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2001 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2003 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2004 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2005 yılında 1.FC Köln II

1 Ocak 2009 yılında RW Essen

1 Temmuz 2010 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2011 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2012 yılında FSV Frankfurt

16 Temmuz 2012 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC K'lautern

1 Ocak 2023 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2023 yılında Kariyer sonu

Mike Wunderlich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Wunderlich şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Viktoria Köln (1991-1995), Bayer 04 Leverkusen (1995-2003), FC Viktoria Köln (2003-2004), 1.FC Köln (2004-2005)

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