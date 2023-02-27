Mikel Agu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Agu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Agu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikel Agu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikel Agu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Agu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Agu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Agu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Agu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Agu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Agu 27 Mayıs 1993 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mikel Ndubusi Agu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Agu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Mikel Agu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mikel Agu'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikel Agu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Agu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Agu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Agu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

31 Ağustos 2015 yılında Club Brugge

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

19 Temmuz 2016 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto

7 Ağustos 2017 yılında Bursaspor

30 Haziran 2018 yılında FC Porto

31 Ağustos 2018 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2019 yılında FC Porto

18 Temmuz 2019 yılında Vit. Guimarães

15 Ocak 2022 yılında CF Fuenlabrada

1 Eylül 2022 yılında Shonan Bellmare

Mikel Agu kimdir

Mikel Agu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Agu şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Porto (2009-2010);
UEFA: FC Porto;

Mikel Agu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikel Agu nereli

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