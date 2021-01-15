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  3. Mikel Arteta, Mesut Özil transferindeki son durumu açıkladı: 'Hala somut bir gelişme yok'

Mikel Arteta, Mesut Özil transferindeki son durumu açıkladı: 'Hala somut bir gelişme yok'

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği Mesut Özil transferi hakkında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Mikel Arteta, Mesut Özil transferindeki son durumu açıkladı: 'Hala somut bir gelişme yok'

Ara transfer döneminin tüm dünyada en çok konuşulan transfer görüşmelerinden birisi haline geline Mesut Özil ve Fenerbahçe ilişkisinde taraftarlar sonucu merakla bekliyor. Gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler için son yılların en iyi transferi olacak olan Mesut Özil için Arsenal'deki hocası Arteta, yorumda bulundu. 

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerine devam ediyor. Londra ekibinden ayrıldığında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak olan 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın.' demişti. 

"SOMUT BİR DURUM YOK"

Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.

Mesut Özil'in Arsenal'deki görüşmeleri tamamlanmadan Fenerbahçe'ye imza atamayacağı belirtiliyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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