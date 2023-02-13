Mikel Balenziaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Balenziaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Balenziaga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikel Balenziaga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikel Balenziaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Balenziaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikel Balenziaga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Balenziaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Balenziaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Balenziaga 29 Şubat 1988 tarihinde Zumarraga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Balenziaga Oruesagasti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Balenziaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Mikel Balenziaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Mikel Balenziaga'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikel Balenziagaboyu ve yaşı kaç

Mikel Balenziaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Balenziaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Balenziaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Balenziaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Real Sociedad B

1 Ağu 2008 yılında Bilbao Athletic

1 Eylül 2008 yılında Athletic

1 Ağu 2009 yılında CD Numancia

30 Haziran 2010 yılında Athletic

4 Ağu 2011 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2013 yılında Athletic

Mikel Balenziaga kimdir

Mikel Balenziaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Balenziaga şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikel Balenziaga nereli

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