Mikel Brahilika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Brahilika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Brahilika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Brahilika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Brahilika 5 Ağustos 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Brahilika Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mikel Brahilika'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikel Brahilika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Brahilika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikel Brahilika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Brahilika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Partizani U19

31 Ağustos 2018 yılında FC Kamza

11 Eylül 2019 yılında KF Iliria

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

28 Eylül 2020 yılında KF Turbina

31 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

Mikel Brahilika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Brahilika şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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