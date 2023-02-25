Mikel Canka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Canka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Canka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Canka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Canka 18 Şubat 1987 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Canka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LiljAgency yapmaktadır. Mikel Canka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikel Canka'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikel Canka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Canka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikel Canka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Canka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2014 yılında FK Apolonia

3 Şubat 2015 yılında KS Lushnja

9 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

23 Eylül 2016 yılında KS Lushnja

7 Eylül 2018 yılında KF Egnatia

12 Eylül 2019 yılında KS Lushnja

17 Ağustos 2020 yılında FK Tomori Berat

16 Ağustos 2021 yılında KS Besa

5 Ocak 2022 yılında KS Lushnja

Mikel Canka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Canka şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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