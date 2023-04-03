Mikel Goti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Goti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Goti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Goti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Goti 23 Mayıs 2002 tarihinde Gorliz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mikel Goti López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Goti Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikel Goti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikel Goti'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikel Goti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Goti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikel Goti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Goti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Ağustos 2020 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2021 yılında Bilbao Athletic

Mikel Goti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Goti şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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