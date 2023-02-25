Mikel Kaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Kaloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Kaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikel Kaloshi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikel Kaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Kaloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Kaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Kaloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Kaloshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Kaloshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Kaloshi 16 Haziran 1993 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Kaloshi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALESSIO SUNDAS yapmaktadır. Mikel Kaloshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikel Kaloshi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikel Kaloshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Kaloshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikel Kaloshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Kaloshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2013 yılında KF Albpetrol

1 Şubat 2014 yılında FK Tomori Berat

1 Temmuz 2015 yılında FK Bylis

31 Ağustos 2015 yılında Shkumbini Peqin

11 Ocak 2016 yılında FK Bylis

10 Şubat 2016 yılında FK Tomori Berat

16 Ağustos 2019 yılında KF Drenica

25 Ocak 2021 yılında FK Tomori Berat

6 Ekim 2021 yılında KF Drenica

5 Ocak 2022 yılında KS Lushnja

Mikel Kaloshi kimdir

Mikel Kaloshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Kaloshi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KS Lushnja

Mikel Kaloshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mikel Kaloshi nereli

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