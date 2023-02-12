Mikel Merino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Merino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Merino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Merino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Merino 22 Haziran 1996 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Merino Zazón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Merino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Mikel Merino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 12 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mikel Merino'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikel Merino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mikelmerino1

http://www.instagram.com/mikelmerino/

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Mikel Merino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Merino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Merino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Merino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna Juv A

1 Temmuz 2013 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2014 yılında Osasuna

1 Temmuz 2016 yılında Dortmund

28 Temmuz 2017 yılında Newcastle

30 Haziran 2018 yılında Dortmund

1 Temmuz 2018 yılında Newcastle

12 Temmuz 2018 yılında Sociedad

Mikel Merino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Merino şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikel Merino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Amigó

İspanya takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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