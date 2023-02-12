Mikel Oyarzabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Oyarzabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Oyarzabal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikel Oyarzabal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikel Oyarzabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Oyarzabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikel Oyarzabal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Oyarzabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Oyarzabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Oyarzabal 21 Nisan 1997 tarihinde Eibar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Oyarzabal Ugarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Oyarzabal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikel Oyarzabal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Mikel Oyarzabal'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikel Oyarzabal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mikeloyar11

http://www.instagram.com/mikel10oyar/

Mikel Oyarzabalboyu ve yaşı kaç

Mikel Oyarzabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Oyarzabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Oyarzabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Oyarzabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında R. Soc. Alt.

1 Ocak 2014 yılında SD Eibar Altyapı

30 Haziran 2014 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2015 yılında Real Sociedad B

1 Ocak 2016 yılında Sociedad

Mikel Oyarzabal kimdir

Mikel Oyarzabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Oyarzabal şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SD Eibar

Mikel Oyarzabal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikel Oyarzabal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerard Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerard Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?