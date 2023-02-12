Mikel Oyarzabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Oyarzabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Oyarzabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Oyarzabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Oyarzabal 21 Nisan 1997 tarihinde Eibar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Oyarzabal Ugarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Oyarzabal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikel Oyarzabal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Mikel Oyarzabal'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikel Oyarzabal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mikeloyar11

http://www.instagram.com/mikel10oyar/

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Mikel Oyarzabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Oyarzabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Oyarzabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Oyarzabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında R. Soc. Alt.

1 Ocak 2014 yılında SD Eibar Altyapı

30 Haziran 2014 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2015 yılında Real Sociedad B

1 Ocak 2016 yılında Sociedad

Mikel Oyarzabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Oyarzabal şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikel Oyarzabal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SD Eibar

İspanya takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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