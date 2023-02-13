Mikel Rico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Rico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikel Rico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikel Rico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikel Rico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Rico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikel Rico

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Rico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Rico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Rico 4 Kasım 1984 tarihinde Basauri şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Rico Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Rico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Mikel Rico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikel Rico'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikel Rico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikelrico17/

Mikel Ricoboyu ve yaşı kaç

Mikel Rico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Rico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Rico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Rico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında UB Conquense B

1 Temmuz 2004 yılında UB Conquense

1 Temmuz 2006 yılında Poli Ejido

29 Ağu 2007 yılında SD Huesca

30 Haziran 2008 yılında Poli Ejido

1 Temmuz 2009 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2010 yılında Granada

21 Ağu 2013 yılında Athletic

7 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Mikel Rico kimdir

Mikel Rico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Rico şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Padura, Danok Bat

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Mikel Rico nereli

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