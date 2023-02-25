Mikel Spaho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Spaho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Spaho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Spaho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Spaho 30 Ağustos 1982 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Spaho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikel Spaho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mikel Spaho'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikel Spaho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikel Spaho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikel Spaho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Spaho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FK Apolonia

1 Temmuz 2007 yılında KS Lushnja

20 Ağustos 2010 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2012 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

2 Ekim 2020 yılında KS Lushnja

Mikel Spaho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Spaho şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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