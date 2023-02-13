Mikel Vesga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikel Vesga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikel Vesga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikel Vesga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikel Vesga 8 Nisan 1993 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikel Vesga Arruti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikel Vesga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Mikel Vesga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mikel Vesga'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikel Vesga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikel_vesga19/

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Mikel Vesga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikel Vesga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikel Vesga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikel Vesga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aurrera

1 Temmuz 2013 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

25 Ocak 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2017 yılında Athletic

4 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Athletic

Mikel Vesga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikel Vesga şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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