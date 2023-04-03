Mikes Cahel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikes Cahel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikes Cahel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikes Cahel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikes Cahel 11 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Mikeš Cahel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikes Cahel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikes Cahel'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mikes Cahel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikes Cahel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U19
Mikes Cahel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikes Cahel şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Velký Týnec (2010 - 2016)
SK Sigma Olomouc (2016 -)
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