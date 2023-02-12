Mikey Hewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Hewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikey Hewitt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikey Hewitt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikey Hewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Hewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikey Hewitt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Hewitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikey Hewitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikey Hewitt 23 Ekim 2000 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Hewitt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikey Hewitt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikey Hewitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mikey Hewitt'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikey Hewittboyu ve yaşı kaç

Mikey Hewitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikey Hewitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikey Hewitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikey Hewitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2017 yılında Edusport Academy

3 Ocak 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2018 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2019 yılında Ayr United

4 Ağu 2019 yılında Kilwinning Rangers FC

30 Ocak 2020 yılında Ayr United

31 Ocak 2020 yılında Annan Athletic FC

30 Nisan 2020 yılında Ayr United

30 Eylül 2022 yılında Peterhead FC

2 Ocak 2023 yılında Ayr United

Mikey Hewitt kimdir

Mikey Hewitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikey Hewitt şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikey Hewitt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Michael Garrity kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Garrity Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Garrity kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Garrity Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Mcgrattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Mcgrattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Mcgrattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Mcgrattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calvin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calvin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cameron Blues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Blues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cameron Blues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Blues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?