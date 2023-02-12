Mikey Hewitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Hewitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Hewitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikey Hewitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikey Hewitt 23 Ekim 2000 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Hewitt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikey Hewitt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikey Hewitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mikey Hewitt'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikey Hewitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikey Hewitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikey Hewitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikey Hewitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2017 yılında Edusport Academy

3 Ocak 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2018 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2019 yılında Ayr United

4 Ağu 2019 yılında Kilwinning Rangers FC

30 Ocak 2020 yılında Ayr United

31 Ocak 2020 yılında Annan Athletic FC

30 Nisan 2020 yılında Ayr United

30 Eylül 2022 yılında Peterhead FC

2 Ocak 2023 yılında Ayr United

Mikey Hewitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikey Hewitt şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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