Mikhail Ageev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Ageev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Ageev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Ageev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Ageev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Ageev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Ageev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Ageev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Ageev 22 Nisan 2000 tarihinde Volzhskiy, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агеев Михаил Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Ageev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Mikhail Ageev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Ageev'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Ageevboyu ve yaşı kaç

Mikhail Ageev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Ageev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikhail Ageev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Ageev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Akademia Dinamo

1 Ağustos 2017 yılında Dinamo M II

24 Şubat 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2021 yılında Ural

1 Temmuz 2022 yılında Volgar

15 Şubat 2023 yılında Ural

Mikhail Ageev kimdir

Mikhail Ageev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Ageev şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Ageev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 22 numaralı formasıyla 28 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Ageev nereli

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