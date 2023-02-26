Mikhail Babichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Babichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Babichev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Babichev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Babichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Babichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Babichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Babichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Babichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Babichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Babichev 2 Şubat 1995 tarihinde Postavy şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бабичев Михаил Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Babichev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladimir Pakhomenka yapmaktadır. Mikhail Babichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Babichev'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Babichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Babichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikhail Babichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Babichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rubin Kazan II

4 Ağustos 2014 yılında Kras Repen

14 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

31 Aralık 2014 yılında Kras Repen

1 Temmuz 2015 yılında Orsha

1 Ocak 2016 yılında Vitebsk

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

12 Şubat 2019 yılında Neman Grodno

13 Şubat 2020 yılında RFS

9 Mart 2021 yılında Kalju FC

Mikhail Babichev kimdir

Mikhail Babichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Babichev şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Mikhail Babichev nereli

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