Mikhail Gordejchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gordejchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Gordejchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Gordejchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikhail Gordejchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gordejchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Gordejchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gordejchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Gordejchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Gordejchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Gordejchuk 23 Ekim 1989 tarihinde Saran şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Гордейчук Михаил Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Gordejchuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Talent Agency yapmaktadır. Mikhail Gordejchuk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Gordejchuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Gordejchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Gordejchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail Gordejchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Gordejchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2010 yılında Naftan

1 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

11 Mart 2012 yılında Belshina

1 Ocak 2013 yılında BATE Borisov

16 Ocak 2013 yılında Belshina

1 Ocak 2014 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2019 yılında Tobol Kostanay

6 Ağustos 2019 yılında Dynamo Brest

2 Şubat 2021 yılında Liepaja

27 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Mikhail Gordejchuk kimdir

Mikhail Gordejchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Gordejchuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Gordejchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Gordejchuk nereli

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