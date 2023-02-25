Mikhail Kolyadko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kolyadko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kolyadko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kolyadko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kolyadko 21 Kasım 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Колядко Михаил Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kolyadko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Kolyadko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kolyadko'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kolyadko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/misha1988k/

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Mikhail Kolyadko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kolyadko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikhail Kolyadko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kolyadko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Minsk

1 Ocak 2008 yılında Коммунальник

31 Aralık 2008 yılında FK Minsk

1 Şubat 2009 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2009 yılında FK Minsk

1 Ocak 2010 yılında Gomel

1 Ocak 2011 yılında Gorodeya

1 Ocak 2012 yılında Olimpia Elblag

15 Mart 2013 yılında Dynamo Brest

15 Ağustos 2013 yılında Rechitsa

1 Ocak 2015 yılında Gorodeya

21 Temmuz 2017 yılında Atlantas

18 Temmuz 2018 yılında Kauno Zalgiris

8 Şubat 2019 yılında Slavia

15 Ağustos 2019 yılında Krumkachi

22 Şubat 2022 yılında Belshina

Mikhail Kolyadko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kolyadko şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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