Mikhail Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kovalenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kovalenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kovalenko 25 Ocak 1995 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Коваленко Михаил Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kovalenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Kovalenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kovalenko'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kovalenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kovalenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Kovalenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kovalenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akademia Zenit

1 Temmuz 2013 yılında Zenit II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

30 Ağustos 2018 yılında Tyumen

5 Ağustos 2019 yılında FC Noah

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

4 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

Mikhail Kovalenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kovalenko şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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