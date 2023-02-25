Mikhail Kozakevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kozakevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kozakevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kozakevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kozakevich 19 Mayıs 2002 tarihinde Zhabinka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козакевич Михаил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kozakevich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Mikhail Kozakevich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kozakevich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kozakevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kozakevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Kozakevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kozakevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2019 yılında Dynamo Brest II

23 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

Mikhail Kozakevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kozakevich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Kozakevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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