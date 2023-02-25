Mikhail Kozlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kozlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kozlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kozlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kozlov 12 Şubat 1990 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козлов Михаил Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kozlov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Mikhail Kozlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kozlov'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kozlov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mishuta_kozlov/

Mikhail Kozlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kozlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Kozlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kozlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dnepr Mogilev

13 Şubat 2015 yılında Vitebsk

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

25 Ocak 2023 yılında Neman Grodno

Mikhail Kozlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kozlov şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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