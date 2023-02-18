Mikhail Merkulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Merkulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Merkulov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Merkulov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikhail Merkulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Merkulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Merkulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Merkulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Merkulov 26 Ocak 1994 tarihinde Kamyshin, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Меркулов Михаил Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Merkulov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mikhail Merkulov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Merkulov'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Merkulovboyu ve yaşı kaç

Mikhail Merkulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Merkulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail Merkulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Merkulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rotor Volgograd

6 Temmuz 2012 yılında Energia V.

31 Aralık 2012 yılında Rotor Volgograd

16 Nisan 2015 yılında MITOS

1 Temmuz 2015 yılında Ural

12 Ağu 2015 yılında Baikal Irkutsk

31 Aralık 2015 yılında Ural

27 Temmuz 2020 yılında Rubin Kazan

28 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Mikhail Merkulov kimdir

Mikhail Merkulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Merkulov şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Merkulov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Merkulov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!