Mikhail Merkulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Merkulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Merkulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Merkulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Merkulov 26 Ocak 1994 tarihinde Kamyshin, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Меркулов Михаил Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Merkulov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mikhail Merkulov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Merkulov'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Merkulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Merkulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mikhail Merkulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Merkulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rotor Volgograd

6 Temmuz 2012 yılında Energia V.

31 Aralık 2012 yılında Rotor Volgograd

16 Nisan 2015 yılında MITOS

1 Temmuz 2015 yılında Ural

12 Ağu 2015 yılında Baikal Irkutsk

31 Aralık 2015 yılında Ural

27 Temmuz 2020 yılında Rubin Kazan

28 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Mikhail Merkulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Merkulov şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Merkulov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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