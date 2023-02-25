Mikhail Sachkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sachkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Sachkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Sachkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Sachkovskiy 21 Kasım 2002 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сачковский Михаил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Sachkovskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Mikhail Sachkovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Sachkovskiy'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Sachkovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sachkovsky_8/?hl=ru

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Mikhail Sachkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Sachkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikhail Sachkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Sachkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slutsk II

1 Ocak 2021 yılında FK Slutsk

Mikhail Sachkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Sachkovskiy şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Sachkovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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