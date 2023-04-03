Mikhail Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Volkov 10 Nisan 2003 tarihinde St.Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Волков Михаил Антонович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Volkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Mikhail Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mikhail Volkov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikhail Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akademia FCSM

1 Ağustos 2020 yılında Spartak II

Mikhail Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Volkov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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