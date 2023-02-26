Mikheil Kochakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikheil Kochakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikheil Kochakidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikheil Kochakidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikheil Kochakidze 15 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მიხეილ ქოჩაკიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikheil Kochakidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikheil Kochakidze'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikheil Kochakidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikheil Kochakidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikheil Kochakidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikheil Kochakidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

8 Mart 2022 yılında Rustavi

1 Temmuz 2022 yılında Sioni Bolnisi

Mikheil Kochakidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikheil Kochakidze şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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