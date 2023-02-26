Mikheil Makatsaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikheil Makatsaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikheil Makatsaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikheil Makatsaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikheil Makatsaria 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მიხეილ მაქაცარია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikheil Makatsaria Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mikheil Makatsaria'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikheil Makatsaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikheil Makatsaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikheil Makatsaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikheil Makatsaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GFF Academy

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Mikheil Makatsaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikheil Makatsaria şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Mikheil Makatsaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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